Silent Hill-utviklerne avslører Slitterhead

Bare et år har gått siden Keiichiro Toyama (Silent Hill, Siren og Gravity Rush), Junya Okura (Siren og Gravity Rush) og Kazunobu Sato (Siren, Puppeteer og The Last Guardian) kunngjorde at de hadde forlatt PlayStation Studios for å danne sitt eget studio, så man skulle tro vi måtte vente en stund på håndfast informasjon om skrekkspillet deres. Skremmende nok trenger vi ikke det.

Etter å bare ha gitt oss nifse konsepttegninger og videodagbøker fra det hemmelige prosjektet de siste månedene avduket Bokeh Game Studio i natt Slitterhead, og utviklerne spøkte ikke da de sa at dette blir et mørkt spill med fæle humanoide skapninger. Enda godt at vi tydeligvis har et spesielt sverd og egenskaper å forsvare oss med. Se bare på traileren under.