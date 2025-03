Simeone forklarer den største forskjellen mellom Atleti og Real Madrid eller Barça: "Jeg synes det er vakkert"

HQ

Åttendedelsfinalene på Champions League starter i dag, og dagens stjernekamp blir utvilsomt Real Madrid mot Atlético de Madrid, et Madrid-derby og allerede en klassisk europeisk kamp mellom to lag med stor rivalisering. Real Madrid og Atleti har møtt hverandre 10 ganger i europeiske konkurranser, med 5 seire for Real Madrid og 3 seire for Atleti. Til tross for disse resultatene har Atleti aldri eliminert Madrid fra Champions League, mens Real Madrid har beseiret Atleti i to finaler (2014 og 2016).

Historien er på Real Madrids side, men kampen kommer med vinden som blåser til fordel for Atlético, mer solid i LaLiga i det siste og med et flott comeback mot Barça i forrige uke, med Real Madrid bare i stand til å vinne på Bernabéu. Returoppgjøret i denne utslagskampen spilles på Metropolitano, Atléticos stadion, den 12. mars.

Diego Pablo Simeone, Atlético de Madrids trener, ønsker ikke å snakke om hvem som er favoritt, og sier at tidligere oppgjør ikke vil ha noen innflytelse på dagens og de neste ukenes kamper. "Vi kommer til å møte en viktig rival som vi respekterer, og vi kjenner våre styrker, vi kjenner dem, vi forbedrer dem, og i morgen vil vi prøve å ta kampen der vi tror vi kan skade dem".

Og til tross for at Atleti aldri har vunnet en Champions League-tittel eller en europacup, som det het tidligere (med Real Madrid som nektet dem de to beste sjansene), er de utvilsomt den tredje mest suksessrike spanske fotballklubben ... og med en stor forskjell mot Real Madrid og Barça. På spørsmål om han mener Atleti er på samme nivå, sier han at selv om de to klubbene har historien, så har de veksten. "Madrid og Barcelona er der på grunn av sin historie. Begge har en enorm merittliste, men vi er opptatt av vekst, og det er veldig vakkert."