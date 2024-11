Sinner vinner igjen i returoppgjøret mot Fritz og tar seg videre til ATP Finals

HQ

Jannik Sinner fortsetter sin gode stime på ATP Finals etter en tøff, men selvsikker kamp mot Taylor Fritz. Det var en reprise fra årets US Open, som endte på samme måte: seier til italieneren, uten å tape ett eneste sett.

SinnerHan vant 6-4, 6-4 og ble nummer 1 i verden med stor margin. "Det var en veldig tøff kamp, vi ble veldig godt kjent med hverandre i en Grand Slam-finale", sa Sinner etter kampen. "Vi visste nøyaktig hva vi kunne forvente i dag, han var veldig aggressiv og jeg var forberedt".

Sinner har allerede løftet to Grand Slam-trofeer i år, og ligger godt an til å sette prikken over i-en foran sine lokale fans i Torino, og legge dopingkontroversen bak seg, selv om andre tennisspillere ikke er villige til å glemme den...

Sinner møter Daniil Medvedev på torsdag, som etter en kontroversiell åpningskamp søndag, vant mot de Minaur i går, og dermed øker spenningen om hvem som tar den andre plassen i gruppen...