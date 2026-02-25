Siste Overwatch patch nerfs Jetpack Cat og Domina, men buffs Anran, Mizuki og Emre

HQ

Vi visste at vi kunne forvente endringer i Jetpack Cat i denne ukens Overwatch oppdatering, alt etter at katteterroren forårsaket all slags skade i kamper over hele videospillet. Nå har Blizzard avslørt de fullstendige oppdateringsnotatene for denne siste oppdateringen, med dette som en liten oppdatering som for det meste er rettet mot de fem nye karakterene som ble introdusert i begynnelsen av sesong 1.

Bortsett fra Vendetta, ser alle fem karakterene mindre justeringer, og når det gjelder hva som skjer, kan du se endringene nedenfor.

Domina:



Panopticon-kostnaden økte med 12%



Anran:



Inferno Rush nedkjøling redusert fra 8,5 til 8 sekunder



Dancing Blaze-bevegelsesavstand økt fra 1,5 til 2,25 meter



Emre:



Skaden fra syntetisk burst-rifle økt fra 20 til 22



Vendetta:



Palatine Fang overhead svingskader redusert fra 130 til 120



Palatine Fang-feilretting som adresserer sving over hodet som nå påvirkes av horisontal knockback mens du starter nedover



Jetpack Cat:



Claws Out mindre nedkjøling av perk økt fra 6 til 8 sekunder



Territorial major perk skade behandlet redusert fra 50% til 33%



Mizuki:



Varigheten av Kekkai-helligdommen økes fra 6 til 7 sekunder



Det er også en rekke andre raske feilrettinger, som du kan se nedenfor.

Generelt:



Fikset et problem med manglende teksturer på Charming: 76-skinnet.



Løste noen mindre problemer med Jetpack Cat og tether-animasjonen for forskjellige helter.



Løste et problem som skjulte Jetpack Cat's sikteassistansestyrke og terskelinnstillinger.



Løste et problem med Vendettas sverdkastanimasjon i tredjeperson.



Løste et problem der Mizuki fortsatt kunne utføre Katashiro Return mens hun var lamslått.



Løste et problem der Mercys passiv ble vist feil i det avanserte infopanelet.



