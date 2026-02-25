nyheter
Overwatch
Siste Overwatch patch nerfs Jetpack Cat og Domina, men buffs Anran, Mizuki og Emre
De sist introduserte heltene har vært fokuspunktet i denne siste og raske oppdateringen.
Vi visste at vi kunne forvente endringer i Jetpack Cat i denne ukens Overwatch oppdatering, alt etter at katteterroren forårsaket all slags skade i kamper over hele videospillet. Nå har Blizzard avslørt de fullstendige oppdateringsnotatene for denne siste oppdateringen, med dette som en liten oppdatering som for det meste er rettet mot de fem nye karakterene som ble introdusert i begynnelsen av sesong 1.
Bortsett fra Vendetta, ser alle fem karakterene mindre justeringer, og når det gjelder hva som skjer, kan du se endringene nedenfor.
Domina:
- Panopticon-kostnaden økte med 12%
Anran:
- Inferno Rush nedkjøling redusert fra 8,5 til 8 sekunder
- Dancing Blaze-bevegelsesavstand økt fra 1,5 til 2,25 meter
Emre:
- Skaden fra syntetisk burst-rifle økt fra 20 til 22
Vendetta:
- Palatine Fang overhead svingskader redusert fra 130 til 120
- Palatine Fang-feilretting som adresserer sving over hodet som nå påvirkes av horisontal knockback mens du starter nedover
Jetpack Cat:
- Claws Out mindre nedkjøling av perk økt fra 6 til 8 sekunder
- Territorial major perk skade behandlet redusert fra 50% til 33%
Mizuki:
- Varigheten av Kekkai-helligdommen økes fra 6 til 7 sekunder
Det er også en rekke andre raske feilrettinger, som du kan se nedenfor.
Generelt:
- Fikset et problem med manglende teksturer på Charming: 76-skinnet.
- Løste noen mindre problemer med Jetpack Cat og tether-animasjonen for forskjellige helter.
- Løste et problem som skjulte Jetpack Cat's sikteassistansestyrke og terskelinnstillinger.
- Løste et problem med Vendettas sverdkastanimasjon i tredjeperson.
- Løste et problem der Mizuki fortsatt kunne utføre Katashiro Return mens hun var lamslått.
- Løste et problem der Mercys passiv ble vist feil i det avanserte infopanelet.
Stadion:
- Løste et problem som førte til at stadion-brukergrensesnittet forsvant etter en rundeovergang.
- Løste et problem der Vendetta kunne spamme sin ultimate kraft uten full ladning.
- Løst et problem der Vendetta ikke ville motta ultimate ladning mens hun brukte "Overbelastet" slagkraft.
- Løst et problem der Vendettas primære ild ikke ville utløse Gloomgauntlet eller bli økt av Melee Damage.
- Løst et problem der VFX for Bola Shot når du bruker Frejas "So Cooked" -kraft var feil.
- Løste et problem med Anas "Dreamy"-kraft som feilaktig kansellerte fordelene med Artsy Daisy og Tactical Rifle.
- Løste et problem der Mercys selvhelbredelse fra å helbrede allierte med manglende helse feilaktig ble redusert til 15 % i stedet for de tiltenkte 40 %.