Sjekk ut åpningsfilmen for Dragon Quest VII Reimagined

Om mindre enn en måned kommer den etterlengtede siste nyinnspillingen av Dragon Quest til PC og konsoller, da Dragon Quest VII Reimagined debuterer 5. februar. Med et 3D-design som går bort fra HD-2D-grafikken til de nylige nyinnspillingene av de tre første spillene, hadde vi nylig en sjanse til å spille åpningsdelen av spillet og ble ganske imponert.

Snart kan du også få en tidlig forsmak på spillet, for fra 7. januar vil en demo bli gjort tilgjengelig der åpningsdelen av spillet vil være spillbar, med den ekstra bonusen at all fremgang du gjør vil bli overført til det fullstendige spillet hvis du bestemmer deg for å sikre deg et eksemplar ved lansering.

I den demo-versjonen vil du også få se den oppdaterte åpningsfilmen for spillet, og i den anledning har Square Enix bestemt seg for å dele denne videoen med alle fans ved å publisere den over hele verden. Du kan se videoen nedenfor for å få en smakebit av hva det bredere eventyret vil tilby.

Har du tenkt å spille Dragon Quest VII Reimagined neste måned? Ikke glem at dette er 40-årsjubileumsåret for serien, og skaperen Yuji Horii ser ut til å ha mye planlagt.