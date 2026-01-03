Yuji Horii avslører "mange kunngjøringer" for å feire Dragon Quests 40-årsjubileum

HQ

Da vi møtte ham på 25th Comicon Napoli, spurte vi den legendariske japanske skaperen Yuji Horii om Dragon Quest XII og om en mulig nyinnspilling av Chrono Trigger. Og selv om Horii-san ga oss håp om begge deler, ville han ikke forplikte seg til noe spesifikt lanserings- eller avsløringsvindu.

Nå er det et nytt år, og i 2026 er Dragon Quest en av mange sjangerdefinerende franchiser som fyller 40 år i løpet av de neste månedene, sammen med klassikere som Metroid, Castlevania, og The Legend of Zelda. Derfor ønsket Horii-san selv å erte fansen med følgende innlegg på X :

"Godt nytt år. Dragon Quest har nå nådd sitt 40-årsjubileum. Takk til alle dere som har støttet oss så lenge, og til alle de ansatte som har støttet oss. Vi er veldig takknemlige. Jeg tror vi kommer til å kunne kunngjøre mange ting i år. Vennligst se frem til det. Jeg dro til Zojoji-tempelet på nyttårsbesøk. Min omikuji var forresten en stor lykke. Jippi!"

Etter flere rykter, potensielle forsinkelser og "vi jobber fortsatt hardt med det"-meldinger, vil fansen være enige om at det virkelig er på tide at Square Enix avduker den nye hovedutgaven av det klassiske JRPG-spillet, som faktisk ble annonsert allerede i 2021. Tror du Horiis nyttårsmelding betyr at vi snart får vite mer? I mellomtiden vil Dragon Quest VII: Reimagined starte jubileumsfeiringen veldig snart, om bare en måneds tid.