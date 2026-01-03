Gamereactor

Dragon Quest XII: The Flames of Fate

Yuji Horii avslører "mange kunngjøringer" for å feire Dragon Quests 40-årsjubileum

Vil fansen endelig se Dragon Quest XII: The Flames of Fate i 2026?

Da vi møtte ham på 25th Comicon Napoli, spurte vi den legendariske japanske skaperen Yuji Horii om Dragon Quest XII og om en mulig nyinnspilling av Chrono Trigger. Og selv om Horii-san ga oss håp om begge deler, ville han ikke forplikte seg til noe spesifikt lanserings- eller avsløringsvindu.

Nå er det et nytt år, og i 2026 er Dragon Quest en av mange sjangerdefinerende franchiser som fyller 40 år i løpet av de neste månedene, sammen med klassikere som Metroid, Castlevania, og The Legend of Zelda. Derfor ønsket Horii-san selv å erte fansen med følgende innlegg på X :

"Godt nytt år. Dragon Quest har nå nådd sitt 40-årsjubileum. Takk til alle dere som har støttet oss så lenge, og til alle de ansatte som har støttet oss. Vi er veldig takknemlige. Jeg tror vi kommer til å kunne kunngjøre mange ting i år. Vennligst se frem til det. Jeg dro til Zojoji-tempelet på nyttårsbesøk. Min omikuji var forresten en stor lykke. Jippi!"

Etter flere rykter, potensielle forsinkelser og "vi jobber fortsatt hardt med det"-meldinger, vil fansen være enige om at det virkelig er på tide at Square Enix avduker den nye hovedutgaven av det klassiske JRPG-spillet, som faktisk ble annonsert allerede i 2021. Tror du Horiis nyttårsmelding betyr at vi snart får vite mer? I mellomtiden vil Dragon Quest VII: Reimagined starte jubileumsfeiringen veldig snart, om bare en måneds tid.

