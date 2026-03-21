Sjekk ut den nye Dr. Wily-banen som kommer til Crossworlds Sonic Racing: Crossworlds

Som du kanskje vet, kommer Mega Man til Sonic Racing: Crossworlds den 25. mars, og siden han er en tredjepartsfigur, koster han litt penger (han er inkludert i sesongpasset, men kan kjøpes separat), i motsetning til Segas egne gjestefigurer, som alle er gratis.

Akkurat som med alle andre premiumfigurer får du mye for pengene, siden pakken i tillegg til Mega Man også inkluderer Proto Man og kjøretøyet Rush Roadster - og du får til og med en ny bane med på kjøpet. Den er basert på Dr. Wily's Castle, og som du kanskje skjønner, er den akkompagnert av det superikoniske temaet fra Dr. Wily-scenen i Mega Man 2, som her har fått en ny remix.

Hvis du vil høre hvordan Dr. Wily-musikken høres ut i Sonic Racing: Crossworlds og sjekke ut sporet med all sin fanservice, har Sega og Capcom nå avduket det. Ta en titt på videoen nedenfor, og glem for guds skyld ikke å skru opp volumet.