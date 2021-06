Den store nyheten under Summer Game Fest Kickoff forrige uke var at Elden Ring ble vist frem skikkelig, hvilket også fikk æren av å avslutte showet. Vi har allerede...

Ryktene om at vi ville få se og høre mer om Elden Ring før april begynte å gå allerede mot slutten av 2020, men de viste seg å ikke stemme. Derimot stemte som forventet...

Under E3 i fjor annonserte FromSoftware Elden Ring i sammenheng med Microsofts pressekonferanse, men siden har vi hørt veldig lite fra dem om spillet. Nå kan noe tyde...

Da FromSoftware for halvannet år siden annonserte Elden Ring tiltrakk det seg en del oppmerksomhet, ikke minst fordi dets fantasiverden er designet med hjelp av ingen...

Elden Ring får musikk av Yuka Kitamura

den 25 mars 2020 klokken 21:37 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

FromSoftware er kjent for å ha ganske få utskiftninger mellom hvert spill, noe som nok er en av grunnene til at Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice og Dark...