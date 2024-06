Sjekk ut stealth gameplay fra Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Det er faktisk bare en drøy uke siden vi fikk en lengre og mer inngående titt på Indiana Jones and the Great Circle på Xbox Games Showcase, i tillegg til en utvidet presentasjon på Official Xbox Podcast.

Men... vi har ikke sett mye gameplay, og kanskje er det derfor Bethesda nå har sluppet et gameplay-klipp via X der stealth er i fokus. Her får vi se Professor Jones snike seg gjennom iskalde omgivelser og bruke det han finner til sin fordel.

Utvikleren MachineGames har gjentatte ganger understreket at spillet ikke er et førstepersons skytespill, men en Indiana Jones-simulator (hovedsakelig inspirert av de eldre delene av filmserien), og nå får vi ferske bevis på dette. Sjekk det ut selv nedenfor.

Indiana Jones and the Great Circle Indiana Jones kommer senere i år til PC og Xbox Series S/X (og Game Pass).