Skaper av «Fight Club»: «Disney aner ikke hva de skal gjøre med noe så mørkt

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På den nylig avholdte Celsius 232-festivalen i Asturias fikk vi snakke med hele 22 (!) internasjonale skjønnlitterære forfattere fra ulike sjangre, som skrekk (Grady Hendrix), sci-fi (Ted Chiang) og episk fantasy (John Gwynne). Et annet klart høydepunkt var Chuck Palahniuk, kjent for å ta opp ubehagelige emner og provoserende temaer, og selvfølgelig for å være den opprinnelige forfatteren av «Fight Club», som fyller 30 år denne måneden og ble filmatisert til klassikeren fra 1999 av David Fincher.

I det følgende intervjuet diskuterer vi hans særegne skrivestil og de vanskelige temaene som preger forfatterskapet hans, men siden mange fans ikke engang er klar over at de finnes, spurte vi først om han gjerne ville se de ulike «Fight Club»-oppfølgerne filmatisert.

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«Arven etter *Fight Club* er svært komplisert fordi den ble finansiert av New Regency [Productions]», minner Palahniuk oss om rundt 6:30 i videoen. «Og New Regency gikk i oppløsning fordi så mye av pengene deres kom fra ulovlig våpensalg. Og den ble produsert av 20th Century Fox, som siden har blitt kjøpt opp av Walt Disney. Og Disney har ingen anelse om hva de skal gjøre med noe så mørkt som *Fight Club*».

Det kan fortsatt være håp om en ny filmatisering, om enn i et annet medium, som Palahniuk fortsetter:

«Så New Regency eier en del av opphavsretten. Disney eier en del av opphavsretten. Og alle krangler. Så akkurat nå ser det ut til å bli et teaterstykke i West End i London. Det blir sannsynligvis den neste versjonen. Men bare hvis Disney og New Regency sier at det er greit.»

Edward Norton-VM-memeet og Finchers nye «Fight Club»-filmbok

Tre tiår etter romanens utgivelse, og 27 år etter David Finchers filmatisering, fortsetter «Fight

Club

å vekke gjenklang hos publikum. Den hemmelige klubben, de berømte reglene og ikke minst den uforglemmelige vrien har satt varige spor hos både lesere og kinogjengere. Få hendelser i nyere tid illustrerer dette bedre enn bølgen av Edward Norton-memer som oversvømmet sosiale medier under og etter VM-kampen mellom USA og Tyrkia.

«Jeg så de memene», ler Palahniuk når han blir spurt om det under intervjuet vårt. «De kom fra alle jeg kjente. Jeg kan ikke tro at det fortsatt er aktuelt 25 år senere. Det er utrolig!»

Men så delte forfatteren en nyhet som langvarige Fight Club-fans vil sette pris på:

«Denne høsten skal det visstnok komme ut en enorm bok som regissøren, David Fincher, har produsert», avslører Palahniuk i videoen. Boken heter The First Rule Is... Og den består trolig av 800 sider med intervjuer med alle som var med på å lage filmen, samt en enorm mengde bilder fra bak kulissene. Så dette er en bok som kommer til å havne på mange salongbord. Det blir en gigantisk bok».

Hva betydde «Fight Club» for deg da du opplevde den for første gang? Spill av hele intervjuet for å høre mer om Palahniuks arbeid.