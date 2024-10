Skaperen av Dead Space er ivrig etter å lage et nytt spill i serien

HQ

Kan et fjerde Dead Space-spill bli en realitet? Ja, i hvert fall hvis seriens regissør og skaper, Glen Schofield, får viljen sin. Han nevnte dette nylig i et innlegg på X, hvor han skrev at det hadde vært gøy å få sjansen til å produsere et nytt Dead Space.

Til syvende og sist er det selvsagt opp til EA å avgjøre om det blir flere spill i serien eller ikke, og basert på salget av Dead Space Remake er sjansene ærlig talt litt usikre. Spillet har solgt bra, men ikke spektakulært.

Dead Space Remake er et spill EA forventet å selge mellom fem og ti millioner eksemplarer av, men til slutt har det "bare" solgt to millioner. Et godt resultat, men tilsynelatende ikke nok til å imponere EA.

Når det er sagt, er håpet det siste som dør, og vi krysser selvsagt fingrene for at Dead Space 4 blir en realitet en gang i fremtiden.

Vil du se et nytt Dead Space?