Samtidig som at Full Circle fortalte at Skate 4 ikke vil vises på EA Play Live sa de at vi skulle få en liten oppdatering i dag. Som forventet er det ikke stort å skryte...

Over ti år har gått siden vi fikk Skate 3, og fansen har maset om en oppfølger siden den gang. Derfor håper jeg virkelig ikke at barna til noen så nattens EA Play Live....

Skate 3-serverne plutselig gjenopplivet

den 6 juni 2018 klokken 11:05 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

EA har gang på gang måtte gjøre det klart at Skate 4 ikke er under utvikling etter at noen i selskapet nærmest har hintet til at det faktisk er det, så de vet at folk...