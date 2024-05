Skull and Bones blir gratis å spille neste uke

HQ

Ubisoft har bestemt seg for å gjøre sin AAAA-piratsimulator gratis den neste uken. Den franske utgiveren har kunngjort at Skull and Bones kommer til å være gratis å spille mellom 30. mai og 6. juni, og at all fremgang du gjør i spillet vil bli lagret og kan overføres til en betalt versjon av spillet hvis du bestemmer deg for å hente en kopi og fortsette eventyret ditt på Det indiske hav etter denne gratis uken.

Mens Ubisoft har bekreftet at Skull and Bones gjør det bra, er en helt gratis uke mindre enn fire måneder etter lanseringen ikke akkurat det beste tegnet, spesielt siden dette vil skje bare noen dager etter at den andre sesongen debuterer for tittelen også.

Med denne gratisperioden i tankene, vil du sjekke ut Skull and Bones? Hvis du er på gjerdet, må du huske å lese vår anmeldelse for å se om det er noe for deg.