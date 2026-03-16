Slay the Spire 2 har allerede solgt over 3 millioner eksemplarer

En av de største suksesshistoriene i 2026 så langt er uten tvil Mega Crits Slay the Spire 2, da indieoppfølgeren debuterte i Early Access med et helvete av et smell. Det ble ganske raskt et av de mest populære Steam-spillene gjennom tidene, med en samtidig spillertopp som var godt over 500 000 individer, og dette er naturlig nok et ganske nyttig tegn på at spillet allerede har vært en kommersiell suksess.

I et nylig blogginnlegg avsløres det at Slay the Spire 2 har sendt så mange som tre millioner enheter så langt. Etter litt rask matematikk basert på at spillet selger for £ 20, betyr det at tittelen har samlet inn rundt £ 60 millioner for indie-studioet Mega Crit, en vanvittig beundringsverdig innsats med tanke på at det bare er en Early Access-tittel utelukkende på PC for øyeblikket.

Det ser ut til at dette bare er begynnelsen for Slay the Spire 2 også, ettersom spillet har klart å beholde over 200 000 samtidige spillere siden debut, noe som viser at interessen for prosjektet er utrolig høy.

