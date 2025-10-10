Sleep Awake Forhåndsvisning: Slumrer du, taper du

Det var i fjor at produksjonsselskapet Blumhouse, kjent for sitt fokus på skrekkprosjekter, kunngjorde at de hadde til hensikt å gå inn i videospillsektoren med en egen forlagsvirksomhet. Sommeren 2024 ble Blumhouse Games født, og snart kom Fear the Spotlight, et spill som vil bli fulgt opp av ytterligere to prosjekter fra forskjellige utviklingsstudioer.

Det ene er Crisol: Theatre of Idols fra Vermila Studios og det andre er Sleep Awake fra Eyes Out, og når det gjelder sistnevnte, fikk jeg nylig sjansen til å få en smakebit av handlingen i en demo-økt sammen med utviklingsteamet.

For de som ikke kjenner til Sleep Awake, er dette et psykologisk skrekkspill der du tar på deg rollen som Katja, en kvinne som har fått i oppgave å overleve i den siste byen på jorden. Som du kan forvente av noe med et så endelig premiss, er denne siste byen langt fra det stedet du har lyst til å ta ferie, da den er mørk, skitten, nedslitt og fylt med farer og farer, både miljømessige og menneskelige. Som om ikke dette var ille nok, forsvinner innbyggerne stadig i søvne. Jepp, folk forsvinner på uforklarlig vis, og den eneste måten å unngå denne dystre skjebnen på er tilsynelatende å holde seg våken, en utfordring som sender innbyggerne inn i en psykedelisk spiral.

Så Katja lever et liv i pine og tortur på et sted som ikke kan skilles fra helvete. Og for å gjøre vondt verre må Katja på en eller annen måte finne en måte å løse fortiden på og skape en fremtid som er verdt å holde seg våken for, en oppgave som innebærer å begi seg inn i fiendtlig territorium som holdes av dødskulter eller det som verre er...

Med utgangspunkt i dette innkapsler forhåndsvisningsnivået som jeg fikk oppleve, spillets fjerde kapittel. Vi finner Katja fanget i en høy bygning som fungerer som base for en dødskult, og målet er å forflytte seg nedover de ulike etasjene og til slutt rømme, slik at Katja kan komme seg tilbake til sitt eget hjem. Dette høres kanskje ut som en stor oppgave, men i praksis er det ganske enkelt. Sleep Awake har en relativt enkel mekanikk å forstå og mestre, litt i tråd med Little Nightmares og hvordan du må unngå trusler ved å gjemme deg i skyggene og holde deg unna farene. Du vralter rundt på åpne nivåer, bruker stealth-mekanikken til å gjemme deg under bord og krype gjennom luftventiler, og bruker mørket som din beste allierte. Du må lære deg fiendens bevegelsesmønstre, ta hensyn til banedesignet og raskt bevege deg mellom skygger og gjemmesteder mens du metodisk tar deg fremover.

Og for det meste ser dette ut til å være det meste av det Sleep Awake ber spilleren om. Her er det ingen kasteobjekter for å distrahere fiender eller andre oppslukende sim-lignende systemer du må mestre. Alt handler om å snike, slik Snake ville gjort hvis han ikke hadde hatt noen dingser til å hjelpe seg på veien.

Det skal sies at Eyes Open har noen andre triks i ermet for å utvikle spillopplevelsen, vanligvis i form av miljøgåter. Du må kanskje finne ut hvordan du skal navigere på et nivå for å slå av en strømbryter, eller være oppmerksom på omgivelsene for å forstå hvordan du taster inn en fargekode for å finne en dør som ellers ikke er synlig. Utvikleren leker seg til tider med psykedeliske ideer i gåtene, og det fungerer typisk til spillets fordel, i likhet med gjenoppstandelsessystemet der du, på en måte som ligner litt på Death Stranding, ikke bare kommer tilbake til et kontrollpunkt når du dør, men går gjennom et etterlivssystem for å komme tilbake til øyeblikket før du ble drept. Dette er nyttig i områder med fiender, men kanskje enda mer når utviklerne bruker noen slemme triks for å overraske deg, for eksempel ved å slippe en heis ned på deg under et puslespill... Man lever og lærer, som de sier.

Når man kombinerer disse ideene med en mørk og foruroligende atmosfære, et plott med skumle overnaturlige elementer og psykedeliske FMV-sekvenser som gir oppslukende dybde, virker det som om Eyes Open har en interessant kreativ visjon i hendene med Sleep Awake. Tiden vil vise om den ganske grunnleggende spillestilen er nok til å understøtte en hel historie, men ut fra de første smakebitene jeg fikk, vil det fullstendige prosjektet, hvis det varer mellom fem og ti timer, være langt og kort nok til å forbli freaky og interessant nok til at fansen vil se hvordan historien avsluttes.

Når det gjelder når Sleep Awake vil gjøre sin ankomst, venter vi fortsatt på en fast utgivelsesdato for tittelen.