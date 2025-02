Sleeping Dogs-filmen er i gang igjen: Simu Liu i hovedrollen som Wei Shen

HQ

Nylig fikk vi den triste, men riktignok forventede nyheten om at Donnie Yens Sleeping Dogs -film ikke bare sov, men var død. Dette gjorde fansen trist, inkludert Marvel-stjernen Simu Liu, som ikke har tenkt å la filmen dø for godt.

Tidligere har Liu uttrykt sitt ønske om å lage en Sleeping Dogs-film via sosiale medier, men nå hevder IGN at noen store skritt har blitt tatt for å gjøre filmen til virkelighet. En kilde som tilsynelatende er nær prosjektet fortalte IGN at filmen er under utvikling.

Liu forventes å spille hovedrollen som Wei Shen. Liu har bevist sine actionferdigheter i Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, og kan absolutt passe til rollen som politimann undercover. Det er sannsynligvis fortsatt en stund til filmen kommer ut, men vi lar ikke disse Sleeping Dogs ligge foreløpig.