Slik blir Mass Effect Legendary Edition lettere

Du ser på Annonser

Da Bioware endelig ga oss mye mer informasjon om Mass Effect Legendary Edition for to uker siden nevnte de blant annet at bosskampene vil forbedres, men ikke noe særlig om hvordan. Dette må vi selvsagt gjøre noe med.

I et intervju med Game Informer bruker Mac Walters og Kevin Meek, henholdsvis Mass Effect Legendary Edition sin "Game Director" og "Environment and Character Director", kampen mot Benezia i Mass Effect som et klart eksempel på hvordan et utvalg bosskamper vil endres. Både utviklerne og mange spillere mener at denne delen av originalen er for kaotisk og utfordrende siden det nærmest ikke er dekning. Derfor vil denne utgaven utvide områdene litt slik at utviklerne kan plassere litt ekstra permanent dekning rundt omkring. Denne filosofien, samt flere punkter med autolagring, vil også reflekteres i et fåtall møter med vanlige fiender, for håpet er generelt å forbedre sekvenser hvor litt for mange spillere har slitt opp gjennom årene. Målet er å gjøre dette uten å gjøre ting for lett for de mer hardbarkede spillerene, så vi får se hva som venter når samlingen lanseres den 14. mai.