Slik fungerer Summon Materia i Final Fantasy VII: Rebirth

Det er bare litt over en uke til lanseringen av Final Fantasy VII: Rebirth, og mange (spesielt de som håper på den andre delen av demoen før lanseringen, sammen med en oppgradering av Performance-modusen), vet at utforsking av åpne omgivelser er en av de nye funksjonene vi får se i oppfølgeren til Final Fantasy VII: Remake.

Men det er også en bemerkelsesverdig endring som påvirker kampstrategien vår, ettersom vi nå må ut i verdenen og utforske for å skaffe Summon Materia. Som spillets offisielle japanske konto avslører, vil du når du reiser rundt i de ulike regionene i Rebirth finne tilkallingsaltarer der du må "analysere" en krystall som inneholder informasjon om Summons, slik at du både kan styrke tilkallingsmaterialet (når du har det i din besittelse) og svekke skapningen når du møter den i kampsimulatoren for å få tak i det.

Denne synergien mellom utforskning og tilkalling er noe helt nytt i serien, og vi gleder oss til å se den når den andre delen av demoen slippes, som er ventet denne uken.

Hva er din favoritt-Summon i Final Fantasy VII, og tror du den kommer til å være med i Rebirth også?