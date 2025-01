Smite 2: Oppfølgeren fansen ble lovet begynner endelig å ta form

HQ

Det kan ikke benektes at det ikke har vært plan seiling for Smite 2 helt siden den debuterte som et tilgjengelig alfaprosjekt. Den første debuten føltes veldig grov, og med tanke på at den ba fansen om å kjøpe en Founder's Pack for å få tilgang til bygningen, førte det til en god del kritikk om hvordan utvikleren Titan Forge håndterte denne MOBA-oppfølgeren. Men det er ganske lenge siden nå, og i månedene siden har teamet faktisk implementert mange tilbakemeldinger og gjort en enorm mengde endringer, til det punktet hvor Smite 2 i dag er et mye nærmere eksempel på hva vi forventet. Jeg sier dette som en som helt siden den store free-to-play-oppdateringen nylig har vendt tilbake til spillet for å se hvordan det former seg i 2025.

Først og fremst er det verdt å si at Smite 2, selv som en gratis å spille og lett tilgjengelig tittel, fremdeles er tidlig i utviklingen, og dette betyr at det har forskjellige elementer som føles litt grove rundt kantene. Selv om grafikken er mye mer detaljert, er den ofte litt ujevn, og partikkeleffektene er av og til så ekstreme at det er vanskelig å avgjøre hva som skjer. Brukergrensesnittet og menyene kan være litt stive og stive, og det finnes bugs som påvirker spillingen en smule, men det skal sies at spillet føles betydelig bedre, og denne kritikken blir mest lagt merke til når man sammenligner med det mye mer polerte produktet som er originalen Smite.

Etter å ha tilbudt spilleren svært lite i flere måneder, støtter Smite 2 nå flere spillmoduser og køtyper, har 45 spillbare figurer (som selv om det kan høres mye ut, bare er en brøkdel av de 130 i Smite), og en bred og variert liste over gjenstander og byggemuligheter. Det er ikke på langt nær like dypt som i originalen, men det er et stort skritt fremover som gjør at spillet føles engasjerende og underholdende og også verdt å bruke tid på, selv om det mangler flere ønskede støtteelementer som en fungerende profilfane og bedre måter å tilpasse hver gud på.

Men bortsett fra det, føles spillingen nå av topp kvalitet og raffinert. Det er responsivt og reagerer på nøyaktig hvordan du har tenkt å spille, enten det er i langsommere øyeblikk eller i den actionfylte heten i en lagkamp. Det flyter også på en måte som ikke finnes i Smite 1, hovedsakelig på grunn av de nye effektene og animasjonene som får hver karakter til å se mer ut som om de hører hjemme i verden og samhandler med hverandre på en mer overbevisende måte. Alt i alt er det bare en jevnere og mer moderne følelse, samtidig som den velkjente følelsen og designen fra Smite bevares.

Jeg vil imidlertid si at noen av designvalgene virker som om de trenger litt mer oppmerksomhet akkurat nå. Skadeskaleringen ser ut til å være gjennom taket, med altfor mange karakterer som fungerer som glasskanoner, noe som gjør det enda vanskeligere å overleve selv som en tanky frontliner. Det er en rekke ekstra justeringer som påvirker spillingen, som Aspects, som bare gjør handlingen mer komplisert uten å virkelig forbedre spillingen. Dette gjelder også gjenstandsbutikken og builds, der fjerningen av Physical/Magical eksklusive gjenstander og sammenslåingen av de to betyr at det kan bli enda mer utfordrende å finne ut hvilke gjenstander som tjener karakteren din best. Så er det progresjonssuiten som også kommer over som unødvendig kompleks, og legger til det som egentlig er permanente kamppass til hver karakter og gjør opplåsing av kosmetikk til en hodepine å forstå.

Det er altså noen hull i spillets rustning, hull som er mer enn bare forbedringer og endringer i livskvaliteten, og som man forventer vil bli rettet opp etter hvert som pre-release-fasen skrider frem. Men samtidig, etter en periode med usikkerhet om hvorvidt dette hoppet til en oppfølger var den rette veien for Smite, blir det nå veldig klart at Titan Forges visjon har et stort potensial. De neste syv månedene vil introdusere et massivt utvalg av nye og tilbakevendende karakterer, samt en haug med andre ønskede endringer, inkludert å begynne å snu det kosmetiske hjulet, noe som uten tvil vil glede veteraner som har tusenvis av Legacy Gems klar til å bruke på skinn og kosmetikk.

Smite 2 har nå nådd et punkt der jeg begynner å synes det er vanskelig å velge mellom det og forgjengeren. Oppfølgeren har mange velkomne tillegg og forbedringer og et enormt potensial, men det er røffere enn den nå stagnerte og fangede originalen. Jeg føler meg komfortabel med å si at æraen til Smite 2 enten har startet eller er i ferd med å begynne, og for fans av denne MOBA-serien er det veldig spennende.