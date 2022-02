Sniktitt: GRID Legends

HQ

Det er 14 år siden Race Driver: GRID tok oss med storm, og ga oss arkade-racing, og ikke minst drifting som var sårt etterlengtet. Codemasters har prøvd flere ganger å følge opp suksessen fra det originale spillet uten å lykkes. Håpet er at de klarer noe av dette med GRID Legends.

Marcus Ado er teamleader, og er kjent for å satse på ukjente førere.

Mye av fokuset i GRID Legends er lagt til historiemodusen «Driven to glory», og det er også denne vi har fått en sniktitt på den siste uken. Etter noen timer med spillet håper jeg virkelig det blir gjort endringer frem mot utgivelse.

Selve historiedelen er riktignok fantastisk. Med videosekvenser av virkelige skuespillere har Codemasters klart å lage en historie som flyter bedre enn hva jeg hadde forventet av et slikt konsept. Selv animerte videosekvenser har en tendens til å bli litt kleine i enkelte spill, men på det lille jeg har fått oppleve med GRID Legends har det vært virkelig bra. Det blir spennende å se om det blir endringer i dette om jeg får endre navnet på karakteren min fra «Driver #22» til noe annet ettersom deler av dialogen bygger på akkurat dette.

Filmsekvensene i GRID Legends består av virkelige mennesker, og ser naturligvis strålende ut.

Historien går ut på at du som amatørsjåfør skal prøve å få en plass i et lag som har en tendens til å satse på nye, ukjente sjåfører i jakten på sikre mesterskapet. Laget har allerede Yume Tanaka på laget som er lagets stjerne, og den som forventes å kjempe om tittelmesterskapet i GRID World Series.

GRID World Series består av en rekke forskjellige bilklasser som du må mestre for å bli best. Fra Open Wheelers til GT3-biler til Stadium Trucks gjelder alltid det samme: komme først i mål. Det er dessverre her den første skuffelsen kommer for min del. Med unntak av Stadium Trucks kjennes samtlige biler helt like ut å kjøre. Jeg har like mye grep i en Atom som en GT3 Audi, og det er naturligvis ikke slik det skal være. Jeg forventer ikke at det skal være hundre prosent realistisk i en arkade-racer som GRID er, men en viss form for variasjon må man kunne forvente i et spill som bygger på at det er flere disipliner. Stadium Trucks er riktignok annerledes da disse lett kan tippe over om du ikke er forsiktig i svingene.

Yume Tanaka er stjernen i laget til Marcus Ado

Kort oppsummert var ikke førsteinntrykket av GRID Legends helt det jeg hadde håpet på, men Codemasters har fortsatt en måned på seg til å fikse ting som bekymrer meg. Dette var tross alt en forsmak på Driven to glory først og fremst, og den delen er meget god. Som tidligere nevnt er jeg spent på om jeg kan endre navnet til karakteren min som vil gjøre det mer personlig, og hvordan dette har innvirkning på historiefortellingen. Vi får smøre oss med litt tålmodighet, så skal jeg gi et bedre svar på det om en måneds tid, hvor den sårt etterlengtede drifting-modusen også vil være tilgjengelig.