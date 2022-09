Sniktitt: PGA Tour 2K23

HQ

Det er nå litt over to år siden PGA Tour 2K21 ble utgitt, og med det satte den nye standarden for golfspill. Den canadiske utgiveren har siden 2014 levert golfspill som har vært ledende på området med sitt fokus på å simulere ekte golf på best mulig vis, og selv om forrige utgave hadde litt mer fokus på den vanlige spilleren i gata, var det fortsatt det mest populære golfspillet blant entusiaster.

Nå kan du ha caddie på bagen i PGA Tour 2K23

Nå er en ny versjon rett rundt hjørnet da PGA Tour 2K23 slippes om tre uker, og jeg har fått en sniktitt på noen av modusene du kan forvente å finne i spillet.

Først og fremst må jeg bare si at jeg ikke fikk tilgang til å se på den berømte banebyggeren. Jeg kan bekrefte at den er tilstede i spillet, men den utgaven jeg fikk prøve hadde dessverre ikke tilgang til å se endringer som er gjort her. Dette vil vi nok se mer av nærmere lansering.

Det er begrenset med muligheter for å justere utseende på spilleren din.

Det jeg fikk se mer av var karrieremodusen, byggingen av MyPLAYER og den splitter nye modusen TopGolf, basert på den godt kjente partyløsningen for golfere i blant annet Las Vegas. Jeg har siklet etter noe lignende som TopGolf i lang tid. En serie minispill som gjerne foregår i neonlys med tilhørende god drikke i glasset. Nå hadde jeg ikke forventet at HB Studios skulle servere meg en iskald pils mens jeg spilte golf, men jeg hadde forventet litt flere moduser enn spillet gir meg. Det er nemlig kun én modus tilgjengelig, og det er å sikte på varierende mål som finner sted på driving-rangen, hvor du får poeng etter hvor nøyaktig du er. For all del, det er moro det, men ikke veldig lenge. Her er det vesentlig mangler som for eksempel en oversikt over mine beste resultater, og ikke minst en oversikt over mine venners beste resultater. Det finnes ingen som helst måte å se hva du har gjort tidligere så dette må jeg huske selv. I tillegg er det begrenset til fire spillere samtidig enten lokalt eller over nett. Jeg skulle gjerne sett at det var plass til minst åtte stykker samtidig for å gjøre det litt mer attraktivt for en vennegjeng. Med det sagt så virker det som at TopGolf er akkurat det mange av oss fryktet på forhånd, en gimmick.

Det er mange nye justeringer å finne.

Men spillet har også andre forbedringer som gjør seg godt. Selve golfspillet på banen har endret seg på flere områder, blant annet hvilken type slag du kan gjøre rundt green-området. Det var mange som hevet øyenbrynene da du kunne bruke såkalt «splash»-slag, som vi vanligvis kun bruker i sandbunkeren uansett, uansett hvor du var på banen i forgjengeren. Dette har de nå fjernet muligheten til, og spillet rundt greenen blir automatisk litt vanskeligere enn det var. Det er også gjort endringer på chip-slagene som også var i overkant enkelt i forrige utgave. Hvor disse slagene i 2K21 kunne gå så kort som 8 meter med full sving, er nå det korteste ca rundt 20 meter. Det gjør at man må være langt mer presis på nærspillet, og det simulerer ekte golf på en langt bedre måte.

Voice chat på PC, og bytte av baner i karrieremodusen.

Hele spillserien til HB Studios har fokusert på å bruke en av de analoge spakene til å utføre golfsvingen. Det har gjort serien ekstremt populær blant de som ønsker en så virkelighetsnær opplevelse som mulig, men det har samtidig gjort det litt vanskelig for de som bare ønsker å ha det litt gøy med et golfspill nå og da. Nå har også de som har litt problemer med å styre analogspaken i en rett linje mulighet til å nyte golfen etter at de har introdusert 3-klikk-systemet som vi kjenner fra de tidligere Tiger Woods-spillene. I stedet for å holde styr på linjen med den analoge spaken kan du nå time tastetrykket tre ganger for å få en god sving. Jeg kommer til å gå nærmere inn på dette ved anmeldelsen av det fulle spillet.

3-klikk-system kan være til hjelp for den som er litt upresis på analogspaken.

Karrieremodusen har fått en finpuss, og med flere lisensierte spillere (men foreløpig ingen Viktor Hovland for oss nordmenn dessverre) på både herre- og kvinnesiden, vil det føles mer naturlig enn tidligere, og skulle du bli lei av banene som spilles i løpet av sesongen kan du i utvalgte turneringer bytte ut disse til andre offisielle baner som enten er laget av studioet selv, eller en av de mange designerne som er knyttet til 2K. Dette skaper litt mer variasjon i spillet, og er et velkomment tilskudd.

Til slutt har vi MyPLAYER. Det er fortsatt fryktelig begrenset hvordan du kan justere utseende på spilleren, men det er kommet en rekke nye løsninger på utstyrsfronten, og også en del nye klær. Mange er nok redd for at det skal bli såkalt «Pay-to-Win» med bruk av golfbagger, baller og køller som har forskjellige egenskaper, men jeg kan betrygge de fleste med at alt som er i spillet av utstyr som gir forbedrede egenskaper er tilgjengelig ved å bare spille spillet, og du må ikke åpne lommeboka for å skaffe disse.

TopGolf er mer en gimmick enn noe annet.

Sliter du med puttingen mer enn du sliter med å slå langt? Da kan du ha en arketype som fokuserer på putteegenskaper, og gjør denne delen av spillet lettere. Du vil da få litt flere utfordringer på andre områder så her gjelder det å finne en fin balanse som passer din egen spillestil. Med erfaring fra spill på nett i de forrige spillene vil jeg bli overrasket om ikke de aller fleste går for «Powerhouse» fra start av for å kunne få mest mulig lengde ut av golfslagene, men det viste seg for meg personlig iallfall at dette ikke var den smarteste veien å gå. Jeg har behov for mer kontroll.

Det er noen forbedringer i PGA Tour 2K23, men jeg hadde forventet mer ettersom det er to år siden forrige spill. Serien holder seg fortsatt til Unity-motoren, og det setter begrensninger til grafikken på flere områder. Ja, det ser litt bedre ut enn før, men endringene er ikke veldig merkbare. Enn så lenge. Det er fortsatt tre uker til fullversjonen kommer så mitt håp er at vi får se litt flere justeringer som gjør spillet hakket vassere. Det ser lovende ut så langt, men jeg er ikke helt overbevist om at det er verdt oppgraderingen fra 2K21, enda.