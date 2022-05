Sniper Elite 5 er kult, men ikke spesielt innovativt

HQ

La meg bare starte med å si at hvis du har spilt et Sniper Elite-spill før, så har du allerede en ganske klar idé om hva Sniper Elite 5 har å tilby. Dette femte kapitlet i den andre verdenskrigsbaserte skytespillserien fokuserer nok en gang på hovedpersonen Karl Fairburne, som må gå dypt bak fiendenes linjer for å finne ut mer om en dyster plan, og selvfølgelig for å eliminere naziledere på veien. Det er veldig likt det andre Sniper Elite-spill har tilbudt før, bortsett fra at du denne gangen må bytte ut Tyskland, Nord-Afrika og Italia med Frankrikes frodige landskap. Jeg har faktisk utforsket denne verden ganske grundig siden jeg, som en del av et forhåndsvisningsarrangement, fikk frie tøyler til å spille det andre oppdraget i historien.

Uten å avsløre for mye går oppdraget ut på å bevege seg gjennom en fransk landsbygd, på tvers av åkre og enger for å ende opp foran et gigantisk herskapshus som brukes som base for en ledende nazigeneral involvert i et mørkt komplott ved navn Project Kraken. Selv om jeg ennå ikke vet så mye om hva Kraken egentlig er, vet jeg at spillet foregår like rundt selve D-dagen i 1944, og rundt de siste månedene av krigen. Kraken har noe å gjøre med å stoppe de alliertes fremrykk og sikre seier.

HQ

Helt siden serien gikk bort fra mer lineære baner har hele ideen med strukturen vært å presentere gigantiske sandkasser hvor man selv velger veien videre. Dette gjelder absolutt Sniper Elite 5 også, og her får du muligheten til å utforske det gigantiske landskapet jeg nevnte før, som byr på mange separate gårder du fritt kan utforske, tonnevis av militære gjenstander og et mylder av hemmeligheter å finne. Kronjuvelen er imidlertid det nevnte herskapshuset, som består av flere etasjer, har en gigantisk kjeller og en rekke vakre hager. Det er til og med en dyp vollgrav rundt området, så du er tvunget til å lete godt etter måter å komme deg inn på uten å bli sett.

Dette er en annonse:

Rebellion har blitt skikkelig flinke til å utforme nivåer med muligheter, frihet og strategiske hensyn, og det gjelder absolutt her også. Hvis du har tålmodighet, og kun dreper når det er absolutt nødvendig, vil du egentlig aldri være i fare. Hvis du er mer aggressiv vil nazistene svare igjen med direkte beskytning. Du vil altså møte nazihærenes vrede hvis du velger denne tilnærmingen, men det er bare et visst antall fiender på et nivå, og til slutt kan du eliminere trusselen helt så lenge du overlever.

Heldigvis forblir mekanikkene knyttet til våpnene dine bunnsolide. Det er fortsatt noe dypt tilfredsstillende ved å treffe blink flere hundre meter unna, og se kulen din bevege seg elegant mot målet for så å vise treffet via det ikoniske røntgenkameraet. Dette er forøvrig forbedret, slik at kulene kan rikosjettere på uforutsette måter når de treffer bein, som betyr at et skudd mot en humerus kan ende opp med å ødelegge en testikkel eller to i tillegg - så lenge du har litt flaks.

Skytemekanikkene er effektive og underholdende, men det er nok bevegelse som er den sentrale nyvinningen i dette femte kapittelet. Du kan klatre i slyngplanter, gli nedover bakker og bruke ziplines for å komme deg over dype vollgraver - du har vanligvis flere verktøy tilgjengelig for å bevege deg som en erfaren snikskytter. Gameplayet føles mindre begrenset denne gangen, og som et resultat er det også kulere å spille.

Dette er en annonse:

Og de gode nyhetene fortsetter for de av dere som ønsker høy gjenspillingsverdi. I likhet med Hitman-serien kan du nemlig eliminere målet ditt på en rekke måter, avhengig av hva du foretrekker. Ved å fullføre et mål låser du opp nye startpunkter, nye våpen og verktøy og modifikasjoner som gjør oppdraget mye vanskeligere. Kjerneoppdraget er det samme, men måten du utfører det på kan variere i stor grad.

Men alt i alt, selv om Sniper Elite 5 er ekstremt velpolert og solid komponert, gjør det ikke så mye vi egentlig ikke har sett før. At jeg må fremheve bevegelser som den eneste reelle nyvinningen sier mye her, og trenger man noe nytt så er det ikke det du får. Men hvis du i stedet har lyst på mer Sniper Elite, som gir deg kjent design, kjent frihet og kjente mekanikker - er det nettopp det du får.

Dette er en annonse: