Snøhvit flopper igjen på kino, med et gjennomsnitt på 50 dollar per kino

HQ

Disneys live-action-versjon av Snow White gikk faktisk ikke bra, og lanseringen tidligere i år var allerede en økonomisk katastrofe, med globale inntekter på bare litt over 200 millioner dollar. Ikke i nærheten av de 300 millioner dollar den kostet å produsere, eller nesten det dobbelte hvis vi inkluderer forventet markedsføring.

Til tross for dette, og all kritikken filmen fikk, valgte Disney å lansere Snow White på nytt under morsdagshelgen i USA, der den ble vist på over 1300 kinoer. Resultatet? Ifølge That Park Place gikk det omtrent som forventet. Tomme kinoer med et knusende dårlig billettsalg som tilsvarte drøyt 200 000 dollar, det vil si rundt 50 dollar per kino - et tall som minner om Sonys beryktede Morbius re-release.

Man kan lure på om Disney i det hele tatt forstår sitt publikum, eller hva de tenkte på da de valgte å relansere det som sannsynligvis er deres mest utskjelte og kontroversielle film på lenge. Floppene har avløst hverandre med titler som Wish, The Marvels, The Little Mermaid, etc., og det blir stadig tydeligere at selskapet må revurdere sin strategi og prøve å finne tilbake til det som en gang gjorde filmene deres så elsket: tidløse historier.

Gå heller ikke glipp av vår anmeldelse av Snøhvit, som du kan lese her hvis du gikk glipp av den.