Snøhvit kommer til Disney+ neste uke

Hvis du ikke gikk på kino for å få med deg nyinnspillingen av Disneys Snøhvit, som endte sin kinodrift med litt over 200 millioner dollar på billettkontoret, en ussel sum som ikke dekket produksjonskostnadene, kan det hende du er litt nysgjerrig på å se den hjemme i stedet. Den gode nyheten er at du snart vil kunne gjøre det.

Disney har avslørt at Snow White kommer til Disney+ allerede neste uke, den 11. juni. Jepp, den Rachel Zegler-ledede filmen som også har Gal Gadot som kjerneskurken, lander på streamingplattformen veldig, veldig snart.

For de som lurer på om denne filmen bør stå på seerlisten, kan du lese alle våre tanker og inntrykk her.