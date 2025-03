Snøhvit leder kinoen med en middels åpningshelg

HQ

Vi ser ofte at filmer koster produksjonsselskapene rundt dobbelt så mye som produksjonsbudsjettet å finansiere, i hvert fall når det gjelder store blockbustere med ekstravagante markedsføringskampanjer. Selv om Disneys nyinnspilling av Snøhvit sannsynligvis sparte noen kroner i denne forbindelse ved å ha en mer nedskalert premiere, hadde filmen fortsatt en Disney-markedsføring, og det er derfor svært sannsynlig at filmen kostet godt over 350 millioner dollar totalt å lage, spesielt med tanke på at produksjonsbudsjettet var på rundt 250-270 millioner dollar ifølge Variety.

Så med slike tall som det som slenges rundt, trengte filmen å ha en ganske sterk åpningshelg på kino. Selv om den vant helgen og toppet billettkontoret, var det neppe noen rekord, ettersom Box Office Mojo bemerker at Snow White spilte inn 87 300 000 dollar rundt om i verden.

Med slike tall er det vanskelig å si at filmen kommer til å gå i null, ettersom filmer vanligvis genererer mindre og mindre penger på kino etter hvert som ukene går etter premieren. Disney-filmer har riktignok en tendens til å ha gode ben å stå på, så kanskje Snow White vil tøffe på og fortsette å generere billettsalg, men hvis vi skulle gjette, vil filmen avslutte en heller dårlig til middels kinoopplevelse, og bygge videre på et 2025 som har vært ganske forferdelig over hele linjen for kinoforestillinger...

Til sammenligning er Captain America: Brave New World årets største vestlige film så langt, med drøyt 400 millioner dollar i omsetning, mens Kinas Ne Zha 2 ligger langt foran med over 2 milliarder dollar i omsetning.

Har du sett Snow White ennå, og hva synes du om filmen?