Sonic Frontiers har solgt nesten fem millioner eksemplarer

I forrige uke begynte kvartalsrapportene (juli-september) for de store spillselskapene å rulle inn, og Sega var et av dem. Takket være dette har vi nå oppdaterte salgstall for noen av Sonic-spillene, og det viser seg at de gjør det bra.

Den siste store Sonic-tittelen, Sonic Frontiers, nærmer seg raskt fem millioner solgte eksemplarer, og selv det mer tradisjonelle Sonic Superstars fortsetter å gjøre det bra med 2,43 millioner solgte eksemplarer. Mobilspillet Sonic Dash kan skilte med svimlende 676 millioner nedlastinger, noe Sega naturligvis håper vil smitte over på det nylig lanserte Sonic Rumble.

Hva med Sonic Racing: Crossworlds? Vel, det ble utgitt i slutten av september og er derfor ikke inkludert i denne rapporten. Vi fortalte imidlertid nylig at det ble en millionselger på mindre enn en måned, så det ser ut til at interessen for Sonic fortsatt er enorm - noe som lover godt for den fjerde Sonic-filmen, som skal ha premiere tidlig i 2027. Og før den tid bør det vel også komme en lansering (eller i det minste en kunngjøring) av et helt nytt spill med pinnsvinet...