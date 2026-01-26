Sonic Team "tenker alltid på hvem som kan bli den neste" for Sonic Racing: Crossworlds

HQ

En haug med gratisfigurer har allerede blitt utgitt for Sonic Racing: Crossworlds, akkurat som Sega lovet. Men etter å ha fått gode anmeldelser, solgt godt og hatt mange spillere på Steam og andre plattformer, ser det ut til at vi til og med kan få mer enn det som opprinnelig var planlagt.

I et intervju med MCV Magazine (via VGC) sier Sonic Team-sjef Takashi Iizuka at de er åpne for å fortsette å utforske Segas rike historie - der de allerede har gitt ut figurer som Hatsune Miku, Persona-hovedpersonen Joker, den nye Like a Dragon-helten Ichiban Kasuga og drømmedemonen Nights, med Monkey Ball-ikonet AiAi som venter rundt hjørnet. Han sier at vi bør holde øynene åpne og ser ut til å antyde at det kan komme mer enn det som allerede er bekreftet :

"Sega har en så rik rollebesetning av karakterer, og Sonic Racing: Crossworlds er et flott sted å feire den arven. Vi tenker alltid på hvem som kan bli de neste, så hold utkikk etter flere kunngjøringer etter hvert som sesongen fortsetter."

Det er imidlertid ikke bare elskede Sega-ikoner han ønsker å inkludere, men også mer obskure Sonic-figurer, for eksempel de fra en av Sonics TV-serier eller IDW-tegneserier :

"Det er mye lidenskap rundt det utvidede Sonic-universet, og vi er åpne for å inkludere "deep cut"-figurene hvis muligheten føles riktig. Vi vil at Sonic Racing: Crossworlds skal representere alle Sonics epoker."

I tillegg til Segas egne figurer er det selvfølgelig ikke umulig at det blir flere gjesteopptredener fra tredjeparter i stil med de allerede utgitte Steve og Alex (fra Minecraft), Pac-Man og den kommende fanfavoritten Mega Man. Iizuka ønsker imidlertid at tilleggene skal være "en naturlig forlengelse av Sonic-universet og ikke bare en markedsføringsmulighet", noe som i hovedsak betyr karakterer som er "noe morsomt og visuelt unikt".

Vi har tidligere rapportert at ifølge spilldirektør Ken Kobayakawa vil 2026 være "et år der vi vil overraske alle, med fokus på "spillglede" som du forventer av et team med arkaderøtter." Kombinert med det Sonic Team CEO Iizuka sier ovenfor, ser det ut til at det er mye moro i vente.