Sonic X Shadow Generations bekreftet som lanseringstittel for Switch 2

For tre uker siden rapporterte vi at Sega hadde annonsert Sonic X Shadow Generations for Switch 2. Dette er i utgangspunktet en samling av både et remastret Sonic Generations og et helt nytt eventyr med Shadow the Hedgehog i hovedrollen, som har vært en enorm suksess og for lengst har passert to millioner solgte eksemplarer.

På det tidspunktet visste vi ikke når det ville bli utgitt, men mistenkte at det ikke ville bli på Switch 2-premieren, ettersom Sega allerede har bekreftet både Yakuza 0 Director's Cut og Puyo Puyo Tetris 2S som lanseringstitler. Men... vi tok gledelig feil, og Sega bekrefter nå at Sonic X Shadow Generations vil være tilgjengelig for kjøp til Switch 2 den 5. juni, noe som betyr at alle som planla å innvie konsollen sin med et kjøttfullt 3D-plattformeventyr med en videospillmaskot i hovedrollen, kan gjøre nettopp det.