Sonic X Shadow Generations har allerede solgt over 1,5 millioner enheter

Til tross for at Sonic the Hedgehog er den eneste kandidaten som for alvor kan konkurrere med Mario som plattformmaskot, har han hatt to virkelig tøffe tiår siden Dreamcast gikk under. Spill etter spill har i beste fall vært middelmådige, og Sonic Team har prøvd alle mulige konsepter for å se om noe fungerer.

Det var ikke før Sonic Mania i 2017 at ting begynte å snu for ham, og etter at den ekstremt populære første spillefilmen hadde premiere i 2020, tok ting virkelig av. I dag er Sonic utrolig populær igjen, og med det har Sonic Teams og Segas selvtillit vokst, og de lager nok en gang gode spill.

Dette har resultert i millionselgere som Team Sonic Racing, Sonic Origins-samlingen, Sonic Frontiers og Sonic Superstars - og i forrige måned ble det avslørt at vi også kan legge til hans nyeste utgivelse på listen. Og siden da har ting fortsatt å rulle. Via Facebook avslører Sega at Sonic X Shadow Generations har nå solgt 1,5 millioner eksemplarer i løpet av sin første måned på markedet.

Vi likte Sonic X Shadow Generations (les vår anmeldelse her), og det er selvfølgelig flott at Sonic etter så lang tid har funnet formen igjen. Med julen rett rundt hjørnet og Sonic the Hedgehog 3 på kino, regner vi med at det bare er et spørsmål om tid før flere milepæler nås for spillet.