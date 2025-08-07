Sony CFO lover Marathon vil lansere dette regnskapsåret

HQ

Bungie har hatt det tøft med Marathon, ettersom live-prosjektet var forventet å komme så snart i september, men tidlige inntrykk fra fans og samfunn var spesielt dårlige, noe som førte til at Destiny -skaperen utsatte spillet på ubestemt tid for tiden.

Det har gått et par måneder siden kunngjøringen om forsinkelsen kom, en oppdatering som til og med overrasket utviklerne, og selv om det ikke har kommet noen konkret informasjon om når vi kan forvente Marathon, har Sonys finansdirektør kommentert spillet i en spørsmål og svar-samtale etter avdukingen av den nylige økonomiske rapporten, som bekreftet at 80 millioner PS5-er har blitt solgt.

Etter oversettelse via tolk (takk, VGC), kom finansdirektør Lin Tao inn på Marathon ved å love at spillet vil lanseres i løpet av dette regnskapsåret, noe som betyr at vi kan forvente å spille tittelen før utgangen av mars 2026.

"For det første, om Marathon, hvordan vi tok det med i prognosen, forventer vi at lanseringen vil skje i løpet av regnskapsåret. Men når det er sagt, er dette ikke en forpliktelse. Det er ikke gitt noen offisiell kunngjøring ennå."

Tao fortsetter: "Vi gjør nå endringer i utviklingen, og basert på fremdriften tror vi at vi i løpet av høsten kan kommunisere når vi kan lansere [Marathon], enten fra Bungie eller PlayStation."

Tao brukte også dette øyeblikket til å snakke om Sonys store planer for Bungie, som er å forlate sin mer uavhengige natur for i stedet i større grad å innlemme den i PlayStation Studios -familien. Når det gjelder hvordan dette går, legger Tao til følgende.

"Vi har gått gjennom en strukturell reform, som vi kunngjorde i fjor, så denne uavhengigheten blir lettere, og Bungie skifter til en rolle som blir mer en del av PlayStation Studios, og integrasjonen fortsetter. Så på lang sikt, hvis du kan se på dette som en pågående prosess, er retningen [for Bungie] å bli en del av PlayStation Studios."

Så forvent at mer informasjon om Marathon kommer ut før heller enn senere, ettersom Tao har tro på at spillet til slutt vil lanseres og ikke vil bli kansellert, og forklarer at "vi fikser nå problemene, så vi tror at denne lanseringen vil skje. Hvis denne lanseringen blir kansellert, må vi revidere verdivurderingen, men per nå er dette ikke forventet."