Sony "lærer" fortsatt av Concords fiasko

Concord gikk ikke så bra i det lange løp. Ikke at det egentlig fikk en sjanse i det lhele tatt. Spillet holdt knapt nok i et par uker før det ble lagt ned og studioet stengt. Det er sannsynlig at vi fortsatt vil snakke om det i løpet av de neste årene, og Sony lærer fortsatt av feilene de gjorde med denne utgivelsen.

I en Q & A-investorsamtale (transkribert av VGC) ga Sonys president, COO og CFO Hiroki Totoki en oppdatering om hva som gikk galt, og hva selskapet vil ta videre for sine fremtidige live-tjenester. "For øyeblikket er vi fortsatt i en læringsprosess", sa Totoki. "Og i utgangspunktet, med hensyn til ny IP, vet du selvfølgelig ikke resultatet før du faktisk prøver det ... Fremover, i våre egne titler og i tredjepartstitler, har vi mange forskjellige vinduer. Og vi ønsker å kunne velge det riktige og optimale vinduet, slik at vi kan distribuere dem på vår egen plattform uten kannibalisering, slik at vi kan maksimere ytelsen vår når det gjelder tittellanseringer. Det er alt jeg har å si."

Et annet sted i telefonsamtalen bemerket Sonys senior visepresident for finans, Sadahiko Hayakawa, at selv med en live-service-fiasko, så selskapet fortsatt suksess i sjangeren med Helldivers II. "Vi lanserte to live-service-spill i år, Helldivers 2 ble en kjempesuksess, mens Concord endte opp med å bli lagt ned. Vi fikk mye erfaring og lærte mye av begge."

Hva synes du Sony bør ta med seg fra Concord?