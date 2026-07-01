Sony legger ned PlayStation Store på PS3 og PS Vita

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Selv om Sony ikke har laget spill til PlayStation 3 på ganske lenge, har selskapet holdt PlayStation Store i drift på sin forrige-forrige generasjons plattform i nesten to tiår nå. Men denne støtten nærmer seg slutten.

I tråd med kunngjøringen om at fysiske medier skal fases ut og at Sony snart ikke lenger vil produsere plater for nye spill på PlayStation-konsoller, avslørte underholdningsgiganten også at PS Store skal stenges på PS3 og PS Vita.

Denne endringen trer i kraft i visse regioner fra og med august 2026 (blant annet i Mexico, Honduras og Nicaragua), før den utvides til andre land i Latin-Amerika og Midtøsten innen utgangen av 2026, og til slutt til alle andre land i juli 2027.

Vi har fått opplyst at når butikkene legges ned, vil brukerne ikke lenger kunne kjøpe innhold, men de vil fortsatt kunne laste ned innhold de har kjøpt tidligere «i overskuelig fremtid».

Når det gjelder årsaken til denne endringen, forklarer Sony: «Ettersom PlayStation Store fortsetter å utvikle seg for å støtte moderne handelssystemer, inkludert oppdaterte standarder for betalingsbehandling, kan PS3 og PS Vita ikke lenger støtte disse oppdateringene på det nivået som kreves. Som et resultat av dette må vi stenge PlayStation Store på disse enhetene».