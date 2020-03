Spelunky 2 nærmer seg lansering med nye skjermbilder

Det har gått over seks måneder siden forrige gang vi hørte nevneverdig om Spelunky 2, og da var det dessverre bare at spillet måtte utsettes til en gang i 2020. Heldigvis viser det seg at stillheten bare skyldes noe positivt.

Derek Yu og gjengen har nemlig jobbet hardt for å gjøre Spelunky 2 penere etter at mange fans ikke var helt fornøyde etter den første traileren, noe som nå har gitt resultater. Skjermbildene vi har fått skal ifølge Yu bare være noen få eksempel på hvordan de har tilført lang flere detaljer i hvert område, samt gi spillet litt mer liv med klare farger. Du kan jo bedømme selv med å sammenligne traileren og bildene under, samt glede deg over at Yu sier de nå er ganske nærme lansering.