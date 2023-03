HQ

Etter lang tid med rykter og ønsker har Nintendo bekreftet at det kommer en ny Nintendo Switch OLED-utgaven basert på The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom den 28. april,

Designet er identisk med bildene (nå slettet) som ble lekket for noen måneder siden. Sammen med den nye OLED-en kommer også en Pro-kontroller og bæreveske med Tears of the Kingdom-motiv som ikke er de samme som selve konsollens.

Alt dette ble avslørt i gameplaypresentasjonen du kan se og lese mer om her.