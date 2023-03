Se 10 minutter med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-gameplay

HQ

I går avslørte Nintendo at vi ville få en 10 minutter lang gameplaypresentasjon av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i dag, men vi fikk faktisk enda mer enn det.

Eiji Aonuma startet presentasjonen (som du kan se i sin helhet nederst) med å avsløre at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har "gone gold", noe som enkelt sagt betyr at det er ferdig utviklet, så spillet vil definitivt lanseres 12. mai.

Deretter begynner selve gameplaypresentasjonen med å vise oss en liten del av verdenen før vi blir introdusert for den nye spoleevnen kalt Recall. Denne lar Link reise med en stein opp til en av de nye øyene som flyter opp i himmelen. Disse vil variere mye når det gjelder størrelse og kompleksitet, samt være hjemmet til noen nye fiendetyper. En av disse er "Constructor" som først ble introdusert i presentasjonen. Ikke akkurat overraskende, noe som ikke kan sies om hva Aonuma-san viser frem rett etterpå.

Fuse-ferdigheten lar deg kombinere forskjellige gjenstander for å skape nye typer våpen, skjold, kjøretøy og mer. Dette kan til og med brukes til å utvide et våpens holdbarhet, som vist med at grenen er nær å ødelegges før den kombineres med den store steinen. Han gir og viser også andre veldig kreative bruksområder, så det vil være veldig interessant å eksperimentere med forskjellige objekter.

Links tilsynelatende siste nye evne er den som heter Ascend. Det er den som lar ham nærmest teleportere seg gjennom objekter over ham, som vi har sett i et par tilfeller før. En fin måte å løse gåter på og noen ganger unngå å måtte klatre opp høye klipper og slikt.

Aonuma-san avslutter spilldelen med å avsløre at vi vil kunne reise over hele verdenen uten lastetider. Til og med når vi flyr fra flytende øyer til bakkenivå og omvendt.

For å gjøre en lang nyhet kort: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ser ut til å ta kreativiteten fra Breath of the Wild til et helt nytt nivå, så betrakt meg ekstremt interessert. Hva med deg?

PS: Presentasjonen ble avsluttet med å bekrefte at den lenge ryktede Tears of the Kingdom OLED Switch.en vil bli lansert 28. april