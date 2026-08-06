Spider-Man: Brand New Day er offisielt den mest innbringende filmen i 2026 så langt

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Den viser seg virkelig å ha utmerket holdbarhet. Etter premiehelgen, der den tjente inn over 900 millioner dollar på kino og dermed ble en av de største premiehelgene noensinne, fortsetter « Spider-Man: Brand New Day å være en stor suksess blant kinogjengerne, med inntekter på over 100 millioner dollar hver ukedag, noe som tyder på at den kan være på vei mot en sterk andre helg på kino.

I går nevnte vi nyheten om at filmen har passert milliardgrensen, og nå kan vi legge til at « Spider-Man: Brand New Day har hentet inn enda mer inntekter fra kinobilletter – så mye at den nå er den nest mest innbringende «Spider-Man»-filmen noensinne på kino.

I løpet av 5. august genererte filmen ytterligere omtrent 130 millioner dollar, ifølge Box Office Mojo, noe som betyr at den nå har nådd en samlet sum på 1,155 milliarder dollar i billettinntekter – nok til å gjøre filmen til årets mest innbringende film, og dermed overgå «Toy Story 5»s 1,069 milliarder dollar.

Faktisk er « Spider-Man: Brand New Day allerede den 32. mest innbringende filmen gjennom tidene, og den kan klatre raskt opp på denne rangeringen hvis den fortsetter å tjene inn over 100 millioner dollar om dagen og kanskje enda mer i løpet av den kommende helgen.

Hvor mye lenger tror du « Spider-Man: Brand New Day kan nå? Vil den klare å overgå «Spider-Man: No Way Home»s 1,921 milliarder dollar?