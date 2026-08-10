Spider-Man: Brand New Day er på god vei til å innbringe 2 milliarder dollar i billettinntekter, og er nå den 12. mest innbringende filmen noensinne

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Det er kanskje rimelig å si at « Spider-Man: Brand New Day har overgått forventningene til mange. I en tid hvor Marvel Studios' filmer har en tendens til å innbringe lavere kasseinntekter enn før Covid-19-pandemien og før Infinity Saga gikk mot slutten, har denne filmen så langt vært en enorm suksess, og den har ikke engang vært på kino i to hele uker ennå.

I løpet av sin andre helg tjente live-action-filmen inn rundt en halv milliard dollar fra fredag til søndag, noe som tilsvarer omtrent halvparten av inntektene fra åpningshelgen på rundt 920 millioner dollar. Alt dette betyr at når man inkluderer de hundrevis av millioner den tjente inn på hverdager, har « Spider-Man: Brand New Day nå nådd 1,665 milliarder dollar på kino, noe som gjør den til den 12. mest innbringende filmen gjennom tidene, ifølge Box Office Mojo.

Den neste rekorden filmen skal slå, er å komme seg inn blant de ti beste, noe som burde være mulig, siden den nåværende tiende største filmen noensinne er «Inside Out 2» med 1,698 milliarder dollar. Etter dette vil den sette seg som mål å bli den mest suksessrike Spider-Man-filmen noensinne, og slå Spider-Man: No Way Homes 1,921 milliarder dollar. Deretter blir det avgjørende spørsmålet om den kan bryte seg inn i den vanvittig prestisjefylte 2 milliarder dollar-klubben – en bragd som ville gjøre den til den åttende filmen noensinne som har klart det, og en oppgave som kan plassere den rett i hælene på «Avengers: Infinity War» med sine 2,052 milliarder dollar. Hvis den klarer den bragden, vil «Brand New Day» bli den nest største Marvel-filmen noensinne, bak «Avengers: Endgame» og dens svært sannsynlig uoppnåelige 2,799 milliarder dollar.

Hvor mye lenger tror du « Spider-Man: Brand New Day kan nå? Vil den klare å tjene inn ytterligere 400 millioner dollar og knuse disse rekordene?