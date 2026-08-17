Spider-Man: Brand New Day har passert 2 milliarder dollar i billettinntekter og er nå den åttende mest innbringende filmen noensinne

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Selv om det har vært overraskende mye usikkerhet rundt Tom Hollands fremtid som Spider-Man, bekrefter suksessen til « Spider-Man: Brand New Day på kino nærmest at Marvel Studios og Disney vil gjøre hva som helst for å sikre at den britiske skuespilleren fortsetter i rollen som nettkasteren.

Vi sier dette fordi « Spider-Man: Brand New Day i helgen igjen hadde en fantastisk helg i kinoer over hele verden, så mye at Box Office Mojo nå melder at filmen har passert den svært ettertraktede milepælen på 2 milliarder dollar og nå er den største Spider-Man-filmen gjennom tidene målt etter inntekter fra kinovisninger.

Totalt har « Spider-Man: Brand New Day nå nådd 2,021 milliarder dollar, noe som betyr at filmen – med tanke på at den fortsatt henter inn titalls millioner dollar hver dag – har svært gode sjanser til å fortsette sin oppstigning på rangeringen over tid og til slutt innhente «Avengers: Infinity War» (2,052 milliarder dollar) og «Star Wars: Episode VII – The Force Awakens» (2,071 milliarder dollar) for å bli den sjette mest innbringende filmen gjennom tidene. Foreløpig er den den åttende mest innbringende filmen noensinne.

Om den kan klatre enda høyere er uklart, da det er et betydelig hopp opp til «Titanic» på femteplass (2,264 milliarder dollar), men helgens resultater og mangelen på større konkurranse på kinoene resten av august tyder på at den kan fortsette å selge billetter og klatre videre opp på ranglisten.

Ellers hadde også «The Odyssey» nok en sterk helg på kino, og Christopher Nolans epos har nå nådd svimlende 1,290 milliarder dollar og er den 29. mest innbringende filmen noensinne. For en utrolig prestasjon fra filmer som hadde premiere i juli 2026...