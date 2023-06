Spider-Man: Across the Spider-Verse har tjent en halv milliard dollar

HQ

For ti dager siden fikk vi vite at Spider-Man: Across the Spider-Verse allerede hadde tjent mer enn forgjengeren, og det stoppet ikke der.

Deadline avslører at Spider-Man: Across the Spider-Verse nå har tjent over en halv milliard dollar, altså 500 millioner dollar. For å sette dette i perspektiv betyr dette at filmen faktisk kan ta igjen Fast X som ligger på tredjeplass av årets mest innbringende filmer (hvor The Super Mario Bros. Movie troner øverst med godt over en milliard dollar. Nå skal det sies at Spider-Man må tjene 180 milloner dollar til for å ta igjen Vin Diesel og kompani sin storfilm, men det er likevel artig å høre at den fantastiske animasjonsfilmen får mye mer oppmerksomhet enn fryktet.