Spider-Man nærmer seg Marvel's Avengers på PlayStation

Allerede før lansering fikk Marvel's Avengers en god del kritikk da Square Enix avslørte at Spider-Man kun ville bli spillbar på PlayStation-konsollene. Den gang var planen at Peter Parker ville komme mot slutten av 2020, men disse endret seg raskt som følge av pandemien og fokus på et par andre ting. Derfor har nok mange fryktet enda flere utsettelser også. Dette er tydeligvis ikke nødvendig.

I et intervju med Screen Rant sier Scott Walters "Senior Game Designer" på Marvel's Avengers, at planen fortsatt er at Spider-Man blir en del av PlayStation-utgavene en gang i 2021 og at vi skal få høre mer om dette snart. En av grunnene til at vi ikke har hørt noe om dette på en stund er nok at fokuset har vært på den lovende War for Wakanda-utvidelsen som slippes på tirsdag, så vi får kose oss med den i mellomtiden.