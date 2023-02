Spill de første 3 timene av God of War: Ragnarök gratis

HQ

God of War: Ragnarök har allerede solgt veldig bra, men det betyr ikke at mange nok har spilt fjorårets mesterverk. Heldigvis kan de av dere som ikke har det nå spille flere timer av det gratis.

Det er fordi en såkalt Trial-versjon av God of War: Ragnarök har blitt tilgjengelig for de med et PlayStation Plus Premium-abonnement. Dette lar deg spille de første tre timene av spillet, noe som betyr at du får en god smakebit av den fantastiske historien, det enestående kampsystemet og noen kule gåter dine følgesvenner kan fortelle deg løsningen på etter et par sekunder uten å betale en eneste ekstra krone.