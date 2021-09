Spill Judgment gratis på Xbox denne helgen

HQ

Lost Judgment lanseres neste uke (den 24. september), og Eirik har allerede delt sine meninger om det i sin anmeldelse. Om du er nysgjerrig på serien, men ikke skaffet det første spillet enda, kan du nå prøve det gratis på Xbox i helgen.

Det er initiativet Free Play Days som lar deg spille Hunt: Showdown, Judgment og Blood Bowl 2: Legendary Edition uten ekstra kostnad frem til klokken 9 på mandag. Dette innebærer at du enten abonnerer på Xbox Live Gold eller Game Pass Ultimate. Som vanlig får du beholde all progresjon om du velger å kjøpe noen av titlene på et senere tidspunkt. De har alle gode rabatter i perioden også.

Kommer du til å laste ned og teste noen av disse?