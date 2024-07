Spill som var under utvikling før september 2023 vil ikke påvirkes av SAG-AFTRA-streiken

HQ

Sent i går meldte Eirik om nyheten om at SAG-AFTRA nok en gang vil streike, denne gangen spesifikt i dataspillbransjen i et forsøk på å bekjempe måten kunstig intelligens (og en del andre ting) brukes på i bransjen.

Ettersom spill har en tendens til å ta mye lengre tid å lage enn filmer og TV-serier, antok vi at hvis dette blir en langvarig streik, vil det ikke ha noen innvirkning på spillverdenen før om kanskje et par år, når vi begynner å se spill som er i stemme- og opptaksdelen av utviklingsprosessen for øyeblikket. Dette fikk selvfølgelig mange til å lure på Grand Theft Auto VI.

I en uttalelse til Kotaku har det blitt bekreftet av Take-Two, Rockstars morselskap, at GTA VI er unntatt fra streikene og ikke vil bli berørt.

En talsperson fra Take-Two sier: "Jeg kan bekrefte at GTA VI er unntatt."

Dette er ikke nødvendigvis fordi alt arbeid med SAG-AFTRA-personell allerede er fullført på prosjektet, ettersom det også bekreftes at GTA VI i SAG-AFTRA-databasen fortsatt er oppført som et spill som folk kan jobbe med, ettersom det nevnes at "ethvert spill som allerede er under utvikling før september 2023, er også unntatt."

Dette ser ut til å antyde at selv mange spill vi vil se i 2025 og 2026, og kanskje til og med 2027 og utover (noe som betyr at The Witcher 4 og Cyberpunk 2.0 fremdeles kan være trygge også, ettersom de har vært i utvikling i en viss kapasitet på CD Projekt Red en stund nå) ikke vil bli påvirket av disse streikene, noe som tyder på at virkningen kan sees enda lenger nede på linjen.