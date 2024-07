Skuespillere i spill streiker

HQ

Mange av oss trakk et lettelsens sukk da Hollywood-streikene endelig tok slutt forrige november, men gamerne i oss forble bekymret. SAG-AFTRA forhandlet fortsatt om nye kontrakter for videospillindustrien, og det virket ikke akkurat som om de var i nærheten av en avtale. Ting har ikke endret seg mye siden den gang, så det var ikke overraskende at Ben skrev at skuespillerne forberedte seg på å streike igjen i mars... noe som bringer oss til i dag.

SAG-AFTRA bekrefter at fagforeningens medlemmer går ut i streik i dag, etter mer enn halvannet år med forhandlinger. De fremhever at det er gjort fremskritt, men at flere videospillselskaper og deres produksjonsavdelinger fortsetter å kjempe mot skuespillernes krav om beskyttelse mot bruk og misbruk av kunstig intelligens.

Fjorårets film- og TV-streiker gjorde det klart at dette er et område selskapene er klare til å krangle hardt og lenge om, så det blir interessant å se hvor lenge spillstreiken vil vare når bruken av kunstig intelligens har økt mye i det siste og mange toppledere fortsetter å fortelle investorer at det er fremtiden.

Det er verdt å merke seg at vi sannsynligvis ikke vil se konsekvensene av denne streiken på en stund, ettersom spillene som lanseres i nær fremtid er ferdige med opptak av prestasjoner og stemmeskuespill. Vi kan imidlertid komme til å se det om et par år eller så, ettersom spillselskapene kan bli "tvunget" til enten å sette utviklingen på pause eller bruke skuespillere som ikke er med i SAG-AFTRA. Uansett vil dette definitivt være et avgjørende øyeblikk for AI i videospill.

Tror du spill vil bli dårligere hvis skuespillere erstattes av kunstig intelligens?