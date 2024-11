Spillerne begynner med skittent spill i trailer for Squid Game sesong 2

HQ

Vi fikk en smakebit på hva som venter Seong Gi-hun og de andre deltakerne i andre sesong av Squid Game i starten av måneden, men når er det tid for å få en enda forståelse av hvorfor skaperen av serien sier denne fortsettelsen blir "betydelig mer brutal og foruroligende".

I den første skikkelige traileren for Squid Game sesong 2 får vi nemlig se at årets deltakere begynner med skittent spill mye raskere og mer brutalt enn den første. Det er også glimt av hva som skjer på utsiden, noen nye leker og generelle intriger. Den gjør det i alle fall fullstendig kalrt at jeg skal kose meg på Netflix den 26. desember.