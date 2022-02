Da Nintendo kunngjorde Splatoon 3 fikk vi vite at planen var en lansering i 2022. Et halvt år senere fikk vi en gameplaytrailer som fikk det til å virke som om vi i alle...

Splatoon 3 spruter seg inn i 2022

den 18 februar 2021 klokken 00:35 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Siden mer informasjon om The Legend of Zelda: Breath of the Wild II altså må vente til senere i år valgte Nintendo å avslutte kveldens Direct-sending med å kunngjøre en...