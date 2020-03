Splinter Cell klart for Ghost Recon: Breakpoint

For to år siden fikk Ubisoft mange sine forhåpninger oppe da Sam Fisher fra Splinter Cell-serien plutselig dukket opp i et nytt oppdrag til Ghost Recon: Wildlands. Folk ble ikke akkurat ekstremt glade da Ubisoft fortalte at dette ikke var noe hint til et nytt spill i serien, så vi får se hvordan reaksjonen blir nå.

Ubisoft har nemlig gitt oss en ny trailer som avslører at Michael Ironsides stemme vil komme ut av Sam Fisher igjen når den snikete karen inntar Ghost Recon: Breakpoint den 24. mars. Dette er samme dag spillet også vil få en stor oppdatering som skal gjøre spillet og systemene i det mye bedre og mer underholdende, så da passer det godt at traileren også gjør narr av at de samtidig fjerner det omdiskuterte "Tier"-systemet.

Nå får tiden vise om "immersive"-modusen og litt Splinter Cell kan gi Ghost Recon: Breakpoint et bedre rykte eller ei.