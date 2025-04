Split Fiction bekreftet for Switch 2

HQ

Vi mistenkte at mange moderne og dyre spill som ennå ikke er tilgjengelige for Switch, ville bli kunngjort for Switch 2 under den pågående Nintendo Direct. Og det var det, pluss noen nye Nintendo-tillegg også ...

For eksempel dukket Hazelight -grunnlegger Josef Fares opp for å kunngjøre at studioets siste rekordtittel Split Fiction kommer til formatet. En match som føles veldig passende med tanke på hvor hardt Nintendo selv pusher lokal flerspiller, noe som sannsynligvis betyr at det er et stort publikum for konseptet.

Les vår anmeldelse her, så forstår du hvorfor dette er ekstremt gode nyheter.