Split Fiction har allerede solgt over 4 millioner eksemplarer

HQ

Det er to måneder siden Split Fiction ble utgitt. Spillet fikk en flying start med strålende anmeldelser og et rakettsalg som beviste at co-op er noe spillere virkelig elsker. Det er imidlertid en stund siden vi har hørt noe om spillet, annet enn at det kommer til å bli utgitt for Switch 2. Så har det mistet momentum?

Svaret må være et rungende nei, for via Bluesky avslører Hazelight nå at det solgte over fire millioner eksemplarer, og skriver :

"Å se moroa du har med spillet vårt og kjærligheten du viser for Mio, Zoe og hverandre varmer hjertene våre her i Hazelight ❤️"

Siden spillet bare kan spilles i co-op, men kan deles fritt med andre på nettet, burde dette bety at antallet spillere har passert åtte millioner mennesker. Og selvfølgelig vil det fortsette å vokse, med et stort løft ved Switch 2-lanseringen, og vi kan bare si at det er velfortjent.