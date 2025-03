Split Fictions regissør skyter ned påstanden om "feminismepropaganda"

HQ

Split Fiction er ute nå, og selv om den har fått strålende kritikker og en positiv mottakelse blant publikum, er det alltid noen som prøver å ødelegge Hazelights parade.

I et intervju med Fall Damage leste Split Fictions regissør Josef Fares en YouTube-kommentar som stemplet spillet som feministisk propaganda, noe han svarte på: "Jeg antar at dette er noen som reagerer på at det er to kvinner. La meg si dette: I Brothers [A Tale of Two Sons] var det to menn. I A Way Out var det to menn. I It Takes Two var det én mann og én kvinne, og nå er det to jenter, og alle klager."

"Kom igjen, mann," fortsatte Fares. "Jeg bryr meg ikke om hva du har mellom beina, det er helt uinteressant for meg, det er det som er viktig."

Fares er tydeligvis ikke en som finner seg i slik kritikk, og det vitner om hans frittalende og selvsikre personlighet. Dette er noe vi snakket med regissøren om under vårt siste intervju, som du kan lese her.